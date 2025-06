Les semaines sans football n'ont rien changé entre Wouter Vandenhaute et le public d'Anderlecht

Le match de ce samedi entre le WS Lauwe et Anderlecht s'est passé dans une ambiance très détendue. Mais les anti-Vandenhaute se sont tout de même faits entendre.

Si Wouter Vandenhaute espérait que quelques semaines sans football, sans polémiques et sans résultats décevant allait calmer les supporters les plus virulents du RSC Anderlecht, et que le retour au Lotto Park le 24 juillet prochain (contre Trnava ou Häcken) se passerait sans protestations, il en est pour ses frais.

En effet, ce samedi, lors du duel entre le White Star Lauwe et le Sporting d'Anderlecht, un groupe de supporters mauves a très clairement été entendu - au stade comme sur Mauve TV - scandant "Wouter buiten" pendant de longues secondes.

Le jeu proposé en première période, il est vrai, ne leur laissait pas vraiment d'opportunités de s'emballer pour leur équipe (retrouvez le résumé du match ici, et une analyse plus détaillée ici). Mais il reste assez notable que même pour un match amical chez une équipe de D3 VV, les anti-Vandenhaute ressentent le besoin de s'exprimer.

Le stade, par ailleurs, était rempli en bonne partie de supporters d'Anderlecht, mais l'ambiance est restée bon enfant, même quand le portier de Lauwe évoluait devant le "kop" des ultras Mauve & Blanc en première période.

Il faudra plus que quelques transferts, une préparation réussie et des promesses de laisser les mains libres au duo Renard-Borguet pour que les tensions s'apaisent totalement entre Wouter Vandenhaute et ses détracteurs. Si elles peuvent même s'apaiser un jour - on en doute.