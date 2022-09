La KAS Eupen prolonge les contrats des directeurs Christoph Henkel et Thomas Herbert

Le conseil d'administration de la KAS Eupen a prolongé les contrats des deux directeurs du club Christoph Henkel et Thomas Herbert pour une durée désormais indéterminée. Les deux directeurs dirigent la KAS Eupen depuis 10 ans et avaient jusqu'à présent chacun un contrat à durée déterminée.

Après la reprise de la KAS Eupen par la fondation qatarie Aspire Zone Foundation en juin 2012, Christoph Henkel a été engagé le 1er juillet 2012 comme directeur général de la KAS Eupen. Le 1er août, Thomas Herbert a commencé à exercer ses fonctions de directeur des finances, du droit et de l’administration.

Au cours des 10 dernières années, la KAS Eupen s’est établie dans le groupe des 24 clubs professionnels belges et, en tant que club de la plus petite ville de tous les clubs de la Jupiler Pro League, elle est cette saison pour la 7ème fois consécutive en lice dans la plus haute division du pays. En tant que club de football professionnel, la KAS Eupen emploie actuellement 89 personnes et est partenaire de nombreuses entreprises et institutions de la région.