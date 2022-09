Marc Wilmots revient sur l'échec des Diables face au pays de Galles à l'Euro 2016 : "C'est compliqué et les théories sont faciles"

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges est brièvement revenu sur son expérience dans les grands tournois.

Alors que la Belgique affronte ce jeudi soir le pays de Galles dans le cadre de la Nations League, Marc Wilmots s'est confié sur son expérience face à cette équipe galloise qui a mis fin aux rêves d'Euro en 2016 des Diables et au contrat de Wilmots avec l'Union belge.

"J'ai assez de lucidité pour savoir qu'on avait perdu la moitié de nos fondations, si pas les trois-quarts de la ligne arrière. C'est compliqué. Dans un tournoi, tout doit rouler. Nous sommes la Belgique, nous avons réalisé des choses exceptionnelles pendant quatre ans. Mais on n'a pas le même noyau que la France qui a plus de possibilités que nous", a-t-il confié sur le plateau de La Tribune sur la RTBF.

Interrogé sur la possibilité d'aller jusqu'au bout en 2016 grâce à un tableau très favorable au final, Marc Wilmots se veut lucide : "J'aurais peut-être dû tempérer tout le bazar mais tu gagnes 4-0 contre la Hongrie. Soit tu dis 'je freine'... puis tu as Vertonghen qui se blesse au dernier entraînement... Et là tu ne sais plus inverser. C'est compliqué à ce moment-là et les théories sont faciles. On était parti là-bas pour gagner. Mais il ne faut pas oublier qu’entre 2002 et 2012, la Belgique n’a disputé aucun grand tournoi. Puis en 2016, on nous demande d’être champions d’Europe. C’est quand même beaucoup demandé."