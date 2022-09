Nations League : la France dépasse l'Autriche, les Pays-Bas condamnent les Diables à l'exploit

Dans les autres rencontres de Nations League du soir, la France a fait un pas vers le maintien en Ligue A, tandis que les Pays-Bas condamnent la Belgique à l'exploit à Amsterdam.

Dans le groupe des Diables, alors que la Belgique battait le Pays de Galles, il fallait espérer un mauvais résultat néerlandais en Pologne. Mais les Oranje ont fait le job et l'ont emporté 0-2, avec des buts de Cody Gakpo et Steven Bergwijn. Vincent Janssen, le buteur de l'Antwerp, est à l'assist sur le second but néerlandais. Cette victoire laisse les Pays-Bas trois points devant la Belgique, qui est désormais condamnée à l'exploit : il faudra gagner par...4 buts d'écart à Amsterdam pour remporter le groupe.

La France se reprend

Tout autre résultat qu'une victoire française ce soir contre l'Autriche pouvait coûter cher aux Bleus, et une défaite signifiait même leur relégation mathématique en Ligue B. Un camouflet qu'a évité la France, battant l'équipe de Ralf Rangnick via des buts tombés en seconde période et signés Mbappé et Giroud (2-0).

La tête du groupe se disputait de l'autre côté, entre la Croatie et le Danemark. Les Croates ont pris une option en venant à bout de leur adversaire (2-1), qu'ils devancent désormais d'un petit point. Le Danemark reçoit la France pour son dernier match, tandis que la Croatie ira en Autriche.