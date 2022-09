Titulaire surprise, il va prolonger au LOSC

Il est revenu d'un prêt à Valenciennes.

Leo Jardim en difficulté, Lucas Chevalier (20 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a saisi sa chance en récupérant le poste de gardien titulaire à Lille. Une belle ascension pour le jeune portier, qui pourrait prochainement être récompensé par le président Olivier Létang.

"Le rêve de Lucas, c'est de jouer avec le LOSC. Il a maintenant fait deux matchs et on sait tous très bien que le plus dur l'attend. Donc on est là aussi pour l'accompagner. Il est sous contrat jusqu'en 2025. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est de prolonger son contrat. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis pas mal de temps. On en a parlé déjà en fin de saison dernière. On en a parlé pendant la préparation et c'est quelque chose effectivement dont on discute. Mais il y a toujours un timing pour faire ça", a souligné le dirigeant du LOSC pour France Bleu Nord.