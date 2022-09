📷 Deux artistes belges présents sur la bande son du prochain Fifa

Le célèbre jeu vidéo a publié vendredi la liste de tous les artistes intégrant la bande son de son édition 2023.

Alors que sa sortie est attendue par des millions de joueurs à travers le monde le 30 septembre prochain, Fifa 23 continue de se révéler de jour en jour. Après avoir publié les cartes des meilleurs joueurs du jeu, c'est désormais à la bande son de se dévoiler un peu plus.

Sur les réseaux sociaux, EA Sports Fifa a montré l'intégralité des artistes participants. Parmi eux : deux Belges !

Les joueurs pourront ainsi écouter "Multitude" de Stromae et "Kisé" de la belgo-congolaise Lous and the Yakuza.