Coupe du monde : les joueurs pourront suivre leurs propres statistiques en match

La place des statistiques dans le milieu de sport est indéniable. Et de son côté, la technologie ne cesse d'évoluer. Pour la première fois, les joueurs vont pouvoir suivre leurs statistiques en direct du stade.

La Fifa a développé une application qui permettra aux joueurs d'avoir accès à une liste de données personnelles juste après un match lors de la Coupe du monde au Qatar.

Nommée "FIFA Player App", cette dernière donnera accès à des statistiques comme le nombre de kilomètres parcourus, leur vitesse maximale ou encore le nombre de sprints effectués.

🚨| Players at Qatar World Cup will be able to obtain info about their performance on the pitch through a 'FIFA Player' application. @marca #rmalive pic.twitter.com/LMEhQnoGVU