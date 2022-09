Victoire étincelante pour Marouane Fellaini et Shandong Taishan

L'ancien Diable Rouge a presque disputé l'intégralité de la rencontre.

Large victoire ce samedi pour Marouane Fellaini et Shandong Taishan lors de leur déplacement à Shenzhen lors de la 17e journée de Super League chinoise.

Une victoire 0-4 qui fait plaisir à l'équipe de l'ancien Diable Rouge qui restait sur un bilan d'un point sur six alors que Wuhan Three Towns prend les devants au classement et compte désormais quatre points d'avance sur Shandong.

Marouane Fellaini a disputé 85 minutes de la rencontre avant d'être remplacé.