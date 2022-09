Nations League : l'Espagne coiffe le Portugal sur le poteau, l'Ukraine loupe la montée

Grosse désillusion pour le Portugal, battu à domicile par son rival espagnol et qui manque donc le Final Four de la Nations League. L'Ukraine a calé à domicile contre l'Ecosse et reste donc en Ligue B.

Dans le groupe 2 de la Ligue A, un nul suffisait au Portugal pour s'assurer de sa participation au Final Four en juin prochain. Et la Seleçao a tenu bon jusqu'à la...88e minute de jeu. Les équipiers de Cristiano Ronaldo (titulaire) ont ensuite pris la banderille fatale : Alvaro Morata, dans le rôle du matador, faisait 0-1 pour l'Espagne, qui termine donc un petit point au-dessus du Portugal au classement. Une désillusion pour le vainqueur de l'édition inaugurale de la Ligue des Nations, en 2019.

De l'autre côté du classement, il fallait une victoire de la République Tchèque en Suisse pour éviter la relégation. Mais la Nati n'a pas commis de faux pas. Le score était de 2-0 à la demi-heure de jeu. Patrick Schik faisait 2-1 à la 45e et la Suisse tremblait à la 60e quand un penalty était sifflé pour les Tchèques...mais Soucek se loupe. La Tchéquie est reléguée en Ligue B.

L'Ecosse en Ligue A, l'Islande sauvée de justesse

Dans le groupe 1 de la Ligue B, il fallait une victoire de l'Ukraine "à domicile" contre l'Ecosse (en fait à Cracovie, l'UEFA n'ayant pas encore accepté de revenir en Ukraine pour raisons de sécurité) pour décrocher la promotion. Mais les Ukrainiens, avec le Brugeois Roman Yaremchuk à partir de la 75e, ne sont pas parvenus à marquer le but nécessaire (0-0). L'Ecosse garde un point d'avance, et monte en Ligue A. Dans le même groupe, il fallait une victoire de l'Arménie en Irlande pour éviter la relégation, mais l'Eire l'a emporté (3-2).

Le miracle du soir est à mettre à l'actif de l'Islande. Menée en Albanie, réduite à 10 dès la 10e minute, la nation insulaire quart de finaliste de l'Euro 2016 semblait proche d'une nouvelle débâcle, elle qui évoluait en Ligue A lors de l'édition inaugurale. Mais au bout du bout du temps additionnel, à la...90e+7, l'Islande arrache l'égalisation, gardant deux points d'avance sur des Albanais qui filent donc en Ligue C. Jon Dagur Thorsteinsson, le joueur d'OHL, était titulaire.

Erling Haaland n'ira pas en Ligue A

Grosse désillusion pour Erling Haaland et la Norvège. Lors du match décisif, à Oslo face à la Serbie, les Scandinaves se sont inclinés (0-2), le but du break étant inscrit par l'inévitable Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht). La Serbie dépasse donc son adversaire d'une courte tête et monte en Ligue A à ses dépens. Andreas Hanche-Olsen (Gand) était titulaire, tout comme l'ex-Standardman Vanja Milinkovic-Savic entre les perches serbes.

La Suède, de son côté, subit un sacré revers : il fallait une victoire à domicile pour éviter la relégation en Ligue C. Mais les Suédois n'ont pas battu la Slovénie (1-1), et restent donc derniers. Mauvaise soirée pour le football scandinave, et c'est tout bonnement un 8e de finaliste du dernier Euro et quart de finaliste du dernier Mondial qui descend en "D3 européenne".

Chypre échappe à la relégation

Malgré sa très large défaite au Kosovo (5-1), Chypre peut remercier son voisin et grand frère grec. Les équipiers de Stelios Andreou (Charleroi, titulaire) évitent en effet la culbute en Ligue D, le dernier échelon de la Ligue des Nations. La Grèce, pourtant déjà promue, battait dans le même temps l'Irlande du Nord (3-1), à laquelle il manquait un point au moins pour espérer se maintenir.

Nations League A

27/09/2022 20:45 Portugal - Espagne 0-1 27/09/2022 20:45 Suisse - République tchèque 2-1

Nations League B