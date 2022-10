Siebe Schrijvers travaille dur pour revenir dans le coup : "J'ai pris trois kilos et demi de masse musculaire"

Le joueur d'OHL poursuit sa rééducation après sa lourde opération au tendon d'Achille.

En mai dernier, Siebe Schrijvers (26 ans) écopait d'une grave blessure à l'entraînement et devait subir une opération au tendon d'Achille. Le milieu de terrain ne devrait pas revenir avant la fin de l'année. Mais il ne perd pas le sourire et prépare avec impatience son retour.

"En ce moment, je suis sur la bonne voie, mais je n'aime pas dire ça parce que ce ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine", a déclaré Schrijvers au Nieuwsblad. "Mon prochain grand objectif est de m'entraîner avec le groupe, mais je ne peux pas dire combien de semaines cela prendra. Cela pourrait être deux ou cinq. Il reste aussi beaucoup de travail à faire."

"La compétition a repris, je voyais mes coéquipiers jouer au foot toutes les semaines, et ça a été difficile. Mais quand j'ai été autorisé à sortir moi-même pour une course en forêt, les choses se sont améliorées", a-t-il confié. " J'ai pris trois kilos et demi et il n'y avait pratiquement pas de graisse. La croissance de la masse musculaire était un point de travail pour moi."