Issac Mbenza lance le derby wallon : "Cela ne me fait rien du tout de retrouver le Standard"

Sous pression après son 0 sur 6, le Sporting de Charleroi a profité de la trêve pour se redonner de l'élan et battre Anderlecht (0-1).

Appliqué, Charleroi a surpris Anderlecht ce dimanche. Titulaire chez les Zèbres, Isaac Mbenza a salué la très bonne prestation collective. "On a fait le taff, on a vraiment fait le boulot", a-t-il déclaré en après-match. "On a bien géré ce qu'il nous avait manqué sur les deux derniers matchs : les détails. Il nous fallait peut-être un peu plus de maturité, d'esprit de vainqueur."

Une victoire qui "fait du bien", alors que Charleroi sortait d'un 0 sur 6 avant la trêve. "Les deux semaines de travail ont été très, très bonnes. Pour nous, cela se concrétise aujourd'hui lorsque l'on gagne ce match. Cela nous a fait du bien de stopper cette hémorragie, c'était bien de se reposer et de repartir frais."

Malgré ce succès, le plus important est de "rester les pieds sur terre" selon le numéro 7 carolo, qui retrouvera le Standard la semaine prochaine. "(Qu'est ce que ça me fait de retrouver le Standard ?) Rien du tout. Ca fait très longtemps que je ne suis plus allé là-bas, et je n'y ai joué que 6 mois."