Felice Mazzù croit au "déclic" face à West Ham : "C'est peut-être le bon moment"

Le coach des Mauves a préfacé la rencontre de ce jeudi en Conference League face à West Ham, qui selon lui peut être l'occasion de "se redonner de l'élan".

Felice Mazzù est d'abord revenu sur la défaite (0-1) face au Sporting de Charleroi de dimanche dernier. "On a mis de l'intensité, on a eu une meilleure possession, on s'est créés pas mal de situations. Au-delà de la défaite, je pense que le groupe est très positif et cela s'est vu aux entraînements.

Le coach des Mauves sait ce dont ses joueurs sont capables. "On attend vraiment ce petit moment de déclic face au but pour pouvoir marquer et gagner un match. Peut-être que demain c'est une situation, un moment qui pourrait nous redonner de l'élan", a déclaré Mazzù. "C'est une autre compétition, mais quelle que soit la compétition, on doit prendre chaque match pour progresser, évoluer, faire les choses le mieux possible et prendre de la confiance. Mon groupe est capable de faire des bonnes choses contre un adversaire comme celui de demain."

"Même si beaucoup de gens ne croient pas en nous sur ce match, même si ce match est "moins important" (sic) que celui de dimanche, on a envie de se montrer, de bien faire les choses."

En face, ce sera West Ham, un adversaire évoluant en Premier League, souvent considérée comme le championnat le plus exigeant au monde. "Tout le monde sait que l'impact physique est important dans le championnat anglais. Mais on sait qu'il n'y pas que ça dans une équipe anglaise et notamment à West Ham, qui a transféré pour plus de 150 millions (d'euros) - 182 millions, plus exactement, ndlr -, donc ça veut dire que c'est aussi une équipe avec de la qualité technique."