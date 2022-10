Giovanni van Bronckhorst : "On savait qu'à Anfield, ce serait difficile"

Les Rangers ont été logiquement défaits sur la pelouse de Liverpool, ce mardi soir.

Pas d'exploit pour les Glasgow Rangers. Les hommes de Giovanni van Bronckhorst ont été battus à Anfield Road ce mardi soir, 2-0. Après la rencontre, l'entraîneur néerlandais a reconnu la supériorité de son adversaire du soir. "On savait que ce serait difficile parce qu'ils ont la qualité pour jouer à vitesse élevée, avec des passes et des renversements de jeu rapides. C'est toujours un peu décevant de concéder deux buts sur des coups de pied arrêtés, un coup franc qui a été très bien tiré et, évidemment, le penalty. On a eu quelques opportunités de revenir à 2-1, un ballon dégagé près de la ligne et une occasion où on aurait dû tirer un peu plus tôt. Et peut-être qu'on ne serait pas repartis bredouilles. Mais je trouve que l'on s'est améliorés dans notre façon de jouer depuis le premier match de la Ligue des champions et le niveau auquel on est confrontés est très élevé."