Ligue des Champions : Leipzig et Salzbourg victorieux

Les deux clubs de la constellation Red Bull jouaient ce mercredi, en matchs avancés de la soirée en Ligue des Champions.

Leipzig, à la traîne en Bundesliga - 11e - s'est rassuré ce mercredi en disposant du Celtic Glasgow. Christopher Nkunku a d'abord vu son but annulé après intervention du VAR, puis a ouvert le score avant la demie-heure. Le Celtic revenait bien dans le match et, au retour des vestiaires, égalisait via Jota (48e).

Le jeune talent hongrois de Leipzig, Dominik Szoboszlai, se metttait en évidence. D'abord auteur d'un but annulé à nouveau par le VAR, il assistait André Silva, déjà passeur sur le but de Nkunku. Le Portugais entérinait la victoire des siens ensuite (3-1, 77e). Lepizig gagne son premier match en Ligue des Champions cette saison et est 3e. Malgré de belles choses montrées, notamment contre le Real, le Celtic est dernier avec 0 points et aura besoin d'un petit miracle pour passer l'hiver européen.

Dans l'autre rencontre avancée de ce mercredi soir, Salzbourg s'est imposé sur le court score de 1-0 face au Dinamo Zagreb. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Okafor, sur penalty (71e). Les Autrichiens passent provisoirement en tête du groupe, devançant ainsi l'AC Milan qui joue à 21h à Chelsea.