Braga prévient l'Union : "On ne veut pas que cela se passe comme Bruges à Porto"

Les Portugais auront à cœur de performer ce jeudi, lors de l'accueil de l'Union Saint-Gilloise en Europa League.

Vendredi dernier, Braga s'est incliné pour la première fois en championnat, face à Porto (4-1). "On était dans une très bonne dynamique et cette défaite a fait mal", a déclaré en conférence de presse le capitaine de Braga, Ricardo Horta. "On a bien travaillé cette semaine. On a à coeur de réagir, pour retrouver le chemin du succès."

Ce jeudi, ce sera le choc du groupe D de cette Europa League, entre les deux équipes qui ont gagné leurs deux premiers matchs. "On est premiers du groupe ex-aequo avec l'Union, mais on veut creuser l'écart. Et puis il faudra gagner les matchs suivants également", a déclaré Horta, avant de préciser que l'exemple du Club de Bruges à Porto (victoire 0-4) ne devra pas se reproduire.

"Le championnat belge est peut-être moins connu que d'autres, mais a d'excellents clubs, on le sait. On a notamment pu voir Bruges aller gagner au Dragao. Je compte bien ne pas voir l'Union réussir demain ce que Bruges a fait à Porto."