Carl Hoefkens apporte plusieurs bonnes nouvelles avant la réception de Westerlo

Retour aux affaires courantes pour les Brugeois, victorieux en milieu de semaine de l'Atlético Madrid.

Le Club de Bruges doit désormais se préparer à une autre rencontre de Pro League après sa soirée de rêve en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Le champion en titre reçoit le KVC Westerlo et avant ce match, l'entraîneur Carl Hoefkens a fait le point sur l'infirmerie lors d'une conférence de presse.

Il y a une bonne nouvelle pour le Club de Bruges : Andreas Skov Olsen est complètement rétabli. L'attaquant danois n'a pas pu être présent contre le KV Mechelen et l'Atletico car il était malade. "Clinton Mata est également en pleine forme et Ferran Jutgla ne connaît pas de problèmes non plus. Ils peuvent parfaitement faire partie de la sélection", a déclaré Carl Hoefkens ce vendredi.

Le Club de Bruges aborde la onzième journée à la troisième place du classement. Le champion a déjà réussi à récolter 22 points. Après dix matchs, cela fait trois de plus que l'Union. Bruges compte trois points de moins que le KRC Genk et cinq de moins que le leader, l'Antwerp.