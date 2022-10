Ronny Deila avant le choc wallon : "Prouver que la défaite contre Seraing était un accident"

Ce dimanche (18h30), il y a un choc wallon au programme lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Le Sporting de Charleroi reçoit le Standard de Liège et veut confirmer après sa victoire contre Anderlecht. Côté liégeois, on veut se reprendre après le derby perdu contre Seraing.

Le choc wallon entre le Sporting de Charleroi et le Standard de Liège n'est pas un match comme les autres. "C'est super d'avoir de telles rencontres avec une atmosphère pareille. On a de la chance de jouer ces matchs", a confié Ronny Deila en conférence de presse. "C'est un match très important pour nous, mais aussi pour toute la Belgique qui se réjouit de regarder la partie. On sent qu'il y a une énergie positive autour du club et nous voulons nous en servir pour dimanche. Nous nous sommes préparés du mieux possible pour affronter notre futur adversaire. Une bonne équipe similaire à des formations déjà rencontrées comme OHL et Saint-Trond. Charleroi est très bien organisé et possède des joueurs rapides et qui bossent beaucoup. Il faudra se méfier de leurs reconversions offensives", a souligné le technicien norvégien.

Le matricule 16 veut rebondir après la déconvenue du week-end dernier lors du derby liégeois. "La performance contre Seraing n'était pas bonne et il faut en tirer des leçons. On veut de nouveau effectuer une bonne prestation et prouver que c'était un accident. Il faut montrer de nouveau notre force de caractère. Quand on est bien dedans, on peut battre n'importe quelle équipe du championnat. On doit rester focus sur notre jeu et notre équipe", a conclu Ronny Deila.