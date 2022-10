En toute discrétion, l'Union sourit (encore)

Beaucoup prédisaient la chute de l'Union Saint-Gilloise cette saison, mais il n'en est rien.

La saison 2021-2022 de l'Union St-Gilloise a été magnifique. Durant cet exercice, qui a vu l'équipe terminer à la seconde place et donc vice-champion, l'équipe a charmé les observateurs et certains supporters, même si immanquablement certains ont été agacés.

Cet été, il y a pourtant eu du changement au Parc Duden. Felice Mazzù et une partie du staff sont partis à Anderlecht. Mitoma est retourné à Brighton et il a pris Undav dans ses bagages. Casper Nielsen est un joueur du Club de Bruges, alors que Bager et Marcq sont partis gratuitement au Sporting de Charleroi.

Sur le banc, Karel Geraerts est monté de grade et vit sa première expérience en tant que T1. Il s'appuie sur la même base tactique que la saison dernière, mais sur d'autres joueurs qui sont arrivés lors de ce mercato : Boniface, Sikes, Adingra. Il apporte cependant sa touche personnelle, surtout dans la tournante due à la succession des matches.

Du coup, on pourrait se poser une question : est-ce que cette saison ne serait pas meilleure que la précédente. Il est vrai que les Bruxellois sont à la 4ᵉ place, mais leur parcours européen est magnifique jusqu'ici. Mais l'équipe est attendue chaque semaine désormais, et elle trouve tout de même le moyen de jouer le haut du classement. Elle a donc passé un cap en s'assumant et en assurant son nouveau statut.

Même si on n'en parle pas beaucoup, même si l'Union n'est pas citée parmi les candidats au titre cette saison, il est clair que l'équipe assume son statut, malgré les départs estivaux. Dans son coin, l'Union sourit.