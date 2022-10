Luis Campos répond au rumeurs autour de Mbappé : "Il ne m'a jamais parlé de ça"

Le joueur du PSG anime, comme à son habitude, la toile. Le dirigeant parisien, Luis Campos, est sorti du silence et a remis les choses au clair.

Selon les dernières - et abondantes - rumeurs, Kylian Mbappé (11 buts en 12 matchs cette saison) voudrait quitter le PSG dès janvier prochain.

Alors que les médias français et étrangers y vont tous de leur petite "exclu" ou "révélation" afin de jeter de l'huile sur le feu, le conseiller football du club francilien, Luis Campos est monté au créneau afin de démentir les informations quant aux envies de départ de son joueur star - et, prétendument, les siennes.

"Dans ce cas-là, c'est spécial car on est à quelques heures d'un match très très important et c'est grave (face à Benfica, ndlr)", a-t-il lancé à Canal +. "Grave parce que mon nom est là aussi et surtout parce que je suis toujours avec Kylian Mbappé, il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. Le président n'a jamais parlé de départ en janvier. C'est pour ça que je suis là : pour démentir et dire clairement que jamais Kylian ne m'a pas parlé, ni à moi ni au président, de partir du PSG en janvier."

De simples bruits de couloir ? Un "bluff" afin de calmer le jeu ? Seul l'avenir nous le dira...