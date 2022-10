Marc Brys se réjouit du prochain match contre le KRC Genk : "On a vu notre ADN".

OHL a été en dessous de son niveau pendant une mi-temps à Waregem, mais après la pause, OHL a pris son envol.

"En deuxième mi-temps, nous avons redressé la barre après une première mi-temps impatiente et nerveuse, dans la lignée de notre match contre l'Union", a déclaré Marc Brys après le 2-5 à Zulte Waregem.

"Parfois, on veut revenir au score trop vite et du coup, on encaisse un second but., cette fois-ci, il y a eu la réaction parfaite après la pause. Aidés par les qualités de deux joueurs entrants qui ont tiré l'équipe vers l'avant."

OHL veut maintenant passer un cap et tenter de gagne un match au sommet. Au programme du prochain week-end ? La réception de Genk : "C'est un nouveau défi. Nous voulons toujours gagner des matchs avec notre ADN. Il a disparu pendant un moment contre l'Union, mais contre Zulte Waregem, je l'ai vu revenir. Je suis encore plus heureux de le voir revenir après certainement une des plus mauvaises mi-temps de la saison".