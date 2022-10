Zinho Gano va pouvoir faire son retour avec Zulte Waregem

Écarté du groupe par Mbaye Leye, l'attaquant guinéen va finalement pouvoir réintégrer l'équipe et aider Zulte Waregem à sortir du trou.

Peut-on se passer d'un joueur auteur de 15 buts la saison passée quand on stagne en dernière place du classement ? C'est pourtant ce que faisait Zulte Waregem depuis le début de saison. Zinho Gano (28 ans) se morfondait dans le noyau B après un conflit avec la direction et Mbaye Leye cet été. Le buteur guinéen avait souhaité quitter le club, et aurait enfreint certaines règles en interne.

Gano a donc dû présenter ses excuses, et ce alors que Zulte cherche désespérément un peu de poids offensif (9 buts marqués cette saison). Selon le Nieuwsblad, c'est chose faite, et Leye va réintégrer son joueur au groupe. Reste à voir dans quel état de forme physique se trouve l'attaquant, qui n'a plus joué depuis juin dernier (en sélection).