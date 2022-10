Steven Gerrard mis sous pression à Aston Villa

Coach de Leander Dendoncker chez les Villans, Steven Gerrard vit un début de saison très compliqué et est de plus en plus sur un siège éjectable.

Aston Villa est en difficulté. Le club de Birmingham a partagé face à la lanterne rouge Nottingham Forest (1-1) ce lundi et reste coincé à une très inquiétante 16e place, avec 9 points sur 27 possibles. Comme le rapporte le Telegraph, la pression s'intensifie sur le coach de Villa, Steven Gerrard. Sa position serait toujours contestée malgré une série de 4 matchs sans défaite et son futur à la tête des Villans incertain. Des huées ont été lancées de la part de fans mécontents ce lundi. Le principal intéressé à réagi quant à la situation actuelle. "Nous devons exiger davantage des joueurs et je ne veux pas parler de nos quatre matches sans défaite, car ce n'est pas suffisant", a-t-il reconnu. "Il y a beaucoup de frustration dans le vestiaire (...)Je suis conscient que nous devrions avoir plus de points et plus de buts, je ne suis pas stupide. Je n'ai pas la tête enfouie dans le sable, je connais toute la pression extérieure."