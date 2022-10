Charleroi devra faire sans son homme fort au milieu de terrain : "C'est un des joueurs les plus dangereux du championnat"

Les Zèbres se déplacent ce samedi à Saint-Trond (18h15). Ce sera, au vu de la tournure des évènements, sans l'un de ses meilleurs joueurs, Adem Zorgane.

Exclu lors du derby wallon suite à un mauvais geste sur Nicolas Raskin, Adem Zorgane a été suspendu pour trois matchs, dont deux effectifs. Edward Still sait que cette absence peut être préjudiciable. "C'est l'un des joueurs les plus dangereux du championnat. De tout le championnat, pas juste de notre équipe", a insisté le coach de Charleroi en conférence de presse.

"Sa contribution sur notre plan d'attaque, la vitesse de circulation, la création d'occasions... Son rôle a été super important jusque là", a déclaré Still au sujet de l'Algérien, auteur d'un but et 3 assists cette saison.

"Mais, comme toujours, cela ouvre la porte pour quelqu'un d'autre", a relativisé le T1 des Zèbres. "Il y a certains joueurs-clés qui étaient sur le banc lors des deux derniers matchs (contre Anderlecht puis le Standard, ndlr). Différents profils, cela peut nous permettre de mettre un autre attaquant dans l'équipe. De donner une occasion à Benbouali, de faire revenir Gholizadeh dans l'équipe ou donner un rôle complètement différent à Damien Marcq."

"Le fait d'avoir plusieurs possibilités à cet endroit-là (du terrain) est super intéressant pour l'équipe qui commencera et pour l'ensemble du noyau", a déclaré Still, questionné avant que la décision définitive du Conseil disciplinaire ne tombe concernant l'appel interjeté par Charleroi quant à la suspension de Zorgane. "Un premier appel a été fait, un second sera fait (vendredi) dans le courant de l'après-midi. Je m'occupe uniquement du sportif. Je laisse cela à la direction, à gérer la situation avec le joueur et faire au mieux pour réduire la sanction."