Le père de Vanheusden relativise : "La Coupe du Monde ? C'était exclu, de toute façon..."

Zinho Vanheusden s'est encore blessé, et en aura pour de longues semaines de revalidation. La chance du défenseur, dans son malheur : la Coupe du Monde arrive bientôt.

Zinho Vanheusden revenait progressivement dans le coup à l'AZ. Mais avant même de pouvoir être titularisé en Eredivisie, la poisse, encore : l'ancien capitaine du Standard s'est brisé le pied sur un contact en match. Il manquera plusieurs semaines de compétition. Son père a été interviewé par Het Laatste Nieuws, et reste positif. "Ca paraît bizarre mais c'est l'idéal pour nous que la Coupe du Monde se déroule en novembre-décembre. Ainsi, Zinho ne manquera pas beaucoup de matchs avec l'AZ Alkmaar", déclare Johan Vanheusden.

L'objectif est désormais la phase retour du championnat avec l'AZ Alkmaar. "Nous le surveillons semaine après semaine et espérons qu'il sera prêt à ce moment-là". Pas avant 2023 quoi qu'il en soit, donc. Et si la blessure de Zinho Vanheusden arrive au plus mauvais moment, la Coupe du Monde n'était pas dans son esprit. "Non, une sélection était exclue des plans, nous savions que ce serait trop court pour qu'il enchaîne. À son arrivée, nous avons décidé de suivre à 100% les plans de l'AZ".