🎥 Un but et un sauvetage miraculeux pour Lukebakio, Leipzig se fait peur

Un match qui semblait pourtant joué à la pause. Car après 45 minutes de jeu, Christopher Nkunku et ses équipiers sont rentrés au vestiaire avec trois buts d'avance, grâce à des réalisations d'Emil Forsberg, de David Raum et de Willi Orban.

Pourtant, le Hertha Berlin va faire trembler Leipzig jusqu'au bout et même passé à un cheveu de l'égalisation dans les arrêts de jeu, sur une frappe puissante de Kanga repoussée par le poteau. Avant ça, Stefan Jovetic et Dodi Lukebakio avaient ramené les Berlinois dans le match.

Le Diable Rouge aurait même pu prétendre au titre d'homme du match si son équipe était revenue au score. Car en plus de son cinquième but de la saison, inscrit sur penalty, Lukebakio a réalisé un incroyable sauvetage devant Christopher Nkunku à la 82e, alors que le score était de 3-2.

Mais la victoire n'a finalement pas échappé à Leipzig qui grimpe à la 10e place du classement de Bundesliga, le Hertha est 15e avec le même nombre de points que Leverkusen, provisoirement barragiste.

Nkunku couldn't believe his shot was blocked by Lukebakio 😱 pic.twitter.com/NBRkZfzq4o