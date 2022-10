Gavi obtient le trophée Kopa 2022

Révélation du FC Barcelone, le milieu espagnol de 18 ans a marqué la saison 2021/2022.

Gavi remporte le trophée Kopa et succède ainsi à son coéquipier blaugrana Pedri mais aussi à Matthijs de Ligt (2019) et Kylian Mbappé (2018). Le milieu espagnol de 18 ans termine devant Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Jamal Musiala (Bayern Munich), Bukayo Saka (Arsenal) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Le joueur du FC Barcelone devenu international espagnol a disputé 47 matchs avec les Catalans pour 2 buts et 6 offrandes.