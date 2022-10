Kagawa après son but incroyable face à Charleroi : "Pas fait exprès ? Bien sûr que si"

Shinji Kagawa a marqué un but magnifique contre Charleroi samedi. Un corner tout droit dans le but... "Pas fait exprès ? Bien sûr que si", a-t-il lancé avec un clin d'œil.

C'était un but important pour Kagawa, car il n'a pas marqué beaucoup ces derniers temps : un penalty contre Malines et ce but contre Charleroi. "Je ne me souviens même pas de mon dernier but dans un autre club. C'était il y a trop longtemps. Non, je n'avais jamais réussi à marquer de cette façon auparavant."

Avec ses compatriotes Hayashi et Okazaki, il est actuellement aux avant-postes. "L'entraîneur semblait chercher plus de connexion à l'avant. A cet égard, nous formons un trio solide. On parle le même langage, on connaît les qualités de l'autre, je pense qu'il faut y chercher le choix de l'entraîneur."

Mais il n'aimait pas non plus son changement à l'heure. "Honnêtement, je veux jouer et rester plus longtemps sur le terrain. Mais bon, le coach reste aux commandes. Nous obtenons une victoire importante et c'était nécessaire après deux défaites."