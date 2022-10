Les tops et flops de la 12e journée : Sclessin est de nouveau un enfer, Eupen risque bien d'en vivre un

Après la 12e journée, nous en tirons nos tops, flops et mentions honorables...ou non.

Top : le Standard redevient le Standard

La défaite contre Seraing aurait probablement causé bien plus de remous il y a quelques années, mais on comprend désormais pourquoi le public liégeois est resté calme : on sent qu'il se passe quelque chose à Sclessin. Le Standard paraît avoir retrouvé une partie de son âme, avec un coach enflammé, des jeunes talentueux et une capacité à battre n'importe qui. Bruges en avait fait les frais, et l'Antwerp a pris le même tarif. Anderlecht se déplace dimanche à Sclessin, et on peut s'attendre à une ambiance volcanique...

Flop : Charleroi erre sans but

Méconnaissables ? On aimerait que ce soit le gars, mais la contre-performance des Zèbres à Saint-Trond était en réalité assez typique des contre-performances occasionnelles du Sporting Charleroi. Quand Charleroi est bon, tout est possible, mais quand la machine s'enraie, elle donne une terrible sensation d'impuissance. Les prochains matchs sont face à Courtrai et au Cercle : on a peur de l'écrire, mais à 5 points de la zone rouge, il s'agirait d'éviter que ces rencontres soient en réalité face à des...concurrents directs.

Top : Mignolet Soulier d'Or

La campagne est lancée : si nous devions voter, Simon Mignolet prendrait le maximum de points possible pour le Soulier d'Or 2022. Il est temps qu'un gardien de but soit à nouveau récompensé et si le portier brugeois avait déjà été gigantesque lors des Playoffs la saison passée, il est en train de confirmer cette saison. Au point que certains ne s'inquiètent même plus vraiment d'une blessure au dos de Thibaut Courtois pour la Coupe du Monde (ceux-là devraient se calmer un peu, ceci dit). Les arrêts de Mignolet à Anderlecht, il est vrai, étaient bien de classe mondiale.

Flop : l'AS Eupen coule à pic

La victoire à Saint-Trond est déjà oubliée. Cet AS Eupen, auteur d'un début de saison si prometteur, est en lambeaux. Neuf buts encaissés lors des deux dernières rencontres, et 9 défaites sur les 10 derniers matchs : quelque chose doit changer de toute urgence, ou les Pandas reprendront bientôt la lanterne rouge des mains de Zulte Waregem. Cette saison, il y a trois relégués directs : on ne voit pas ce qui empêcherait cet Eupen-là d'en faire partie.

© photonews

Top : Zulte Waregem donne un coup de talon

Eupen coule à pic et se dirige vers le fond ; Zulte Waregem l'avait touché, et a mis un beau coup de talon lors du derby flandrien. L'Essevee a livré une très bonne prestation, montrant surtout un état d'esprit inattendu. Mbaye Leye a-t-il enfin trouvé la recette ? Face à Anderlecht, le Gaverbeek espérera une confirmation.

Flop : Didier Lamkel Zé doit redevenir footballeur

Fut un temps où le show Didier Lamkel Zé, c'était dans les deux sens : le Camerounais déraillait, mais était l'un des meilleurs joueurs de Belgique. De quoi rendre le joueur attachant tout autant qu'agaçant. Cette saison, DLZ n'a brillé que contre son ancien employeur, l'Antwerp. Un match XXL, mais il va falloir qu'il trouve cette motivation le reste du temps. Courtrai n'est pas bien brillant, et Lamkel Zé n'aide pas. Le sketch de ce week-end, avec un Didier se prenant pour un arbitre, aurait été plus drôle si, à côté de ça, il redevenait le footballeur qu'il était...