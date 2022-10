Marc Brys : "Il y a beaucoup de frustration qui règne"

OHL a chuté à domicile contre Genk (0-1) samedi lors de la 12ème journée de Jupiler Pro League.

"Nous sommes arrivés à 12 occasions et puis il y avait aussi cette phase de penalty", a lâché Marc Brys qui avait additionné toutes les phases dans lesquelles OHL était dangereux. "Nous avons donc mérité quelque chose de plus qu'une défaite. Même en deuxième mi-temps, nous avons continué à jouer un football raisonnable. C'était purement une question d'efficacité."

Cela aurait vraiment pu être plus élevé. "Quand on arrive à 12 chances de marquer, il faut d'abord se regarder, parce qu'il y en a toujours une ou deux qui doivent rentrer. Il n'est pas évident contre Genk de créer toutes ces occasions, il aurait été intéressant que nous en créions une ou deux. Dommage, car c'était une bonne performance. Il y a beaucoup de frustration qui règne."

Pletinckx soigné sur le côté à 0-1

Onuachu a inscrit le but de la victoire. "Ils ont marqué ce but à un moment très malheureux pour nous", a déclaré Joren Dom en faisant référence au fait qu'Ewoud Pletinckx était soigné pour une blessure à la tête à ce moment-là. "C'est un moment où nous ne sommes plus que dix. Je ne pense pas que cet but tombe quand nous sommes à 11."

Bien sûr, les choses auraient pu être différentes si OHL avait pris l'avantage après cinq minutes. Pour cela, il suffisait de convertir un penalty.

Quatre tireurs de penalty potentiels

"Nous avons environ quatre joueurs qui peuvent tirer un penalty", a expliqué Marc Brys. "Celui qui se sent le mieux donne le coup de pied de réparation." C'est donc aux joueurs de l'indiquer eux-mêmes. " Kiyine a pris ses responsabilité, donc je ne lui reproche rien."