Officiel : Cédric Fauré (ex-Charleroi, Antwerp, Union) devient l'entraîneur de l'Union Namur

L'ancien avant-centre va connaître sa deuxième expérience en tant que T1. Il remplace Olivier Defresne au sein du club de D2 ACFF.

Quelques jours après avoir annoncé le licenciement de son coach, Olivier Defresne, et le départ de son adjoint, Jérôme Patris, l'Union Namur a annoncé avoir trouvé un nouveau coach principal.

Le club namurois, remonté cette saison en D2 ACFF, comptera dorénavant sur Cédric Fauré (43 ans). Ancien attaquant prolifique, avec plus de 180 buts marqués en carrière, Fauré connait bien le football belge puisqu'il est passé par Charleroi, l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise. Il a récemment entraîné Mulhouse (CFA).

Fauré, dont la grande expérience servira "l'ensemble du groupe", s'est dit "convaincu" par les qualités de l'équipe et impatient de relever ce challenge.

"Namur est LE défi idéal pour moi. J’ai beaucoup apprécié les discussions avec le président où j’ai senti énormément d’ambitions pour cette saison, mais aussi pour le futur du club", a-t-il déclaré. "Mon ambition pour cette saison et à l’avenir ? Viser le plus haut possible. Cela a toujours été mon objectif en tant que joueur, je ne change pas cette règle au niveau du coaching."