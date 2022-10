Radja Nainggolan écarté du noyau A de l'Antwerp !

Il s'est retrouvé dans l'œil du cyclone à deux reprises la semaine dernière. Il a été arrêté par la police pour avoir conduit sans permis de conduire valide. Ce n'était pas non plus la première fois. Dimanche, il a été surpris en train de fumer une cigarette électronique à Sclessin.

Radja Nainggolan ne fait plus partie du noyau A de l'Antwerp. Le milieu de terrain de 34 ans est mis à l'écart pour une durée indéterminée. Le matricule 1 a communiqué la nouvelle ce lundi soir.

"L'Antwerp a eu aujourd'hui une conversation avec Radja Nainggolan au sujet de sa performance générale et de la façon dont certains comportements se reflètent sur le club et le groupe de joueurs", peut-on lire sur le site internet du club. "Le club a décidé d'écarter Radja pour une durée indéterminée du noyau A. Des accords clairs ont également été conclus sur ce que notre club attend et n'attend pas de ses joueurs. Ni le joueur ni le club ne feront de commentaires à ce sujet."