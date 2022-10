Dortmund et ses Diables s'imposent en Coupe d'Allemagne

Les Borussens ont assumé leur statut.

Si en Belgique ou en Angleterre, on joue en championnat en ce milieu de semaine, en Allemagne, c'est la Coupe d'Allemagne qui reprend ses droits. En début de soirée, le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Hannovre.

Avec Thorgan Hazard et Thomas Meunier au coup d'envoi, les Borussens se sont imposés sur le score de 0-2. Le premier but est venu d'un but contre son camp de Arrey-Mbi, le second des pieds de Bellingham sur penalty. Seule ombre au tableau : l'expulsion d 'Adeyemi en toute fin de rencontre.