Lazare Amani ouvre enfin son compteur : "On me charriait dans le vestiaire !"

Le voilà enfin, son premier but de la saison...et quel but ! Lazare Amani a inscrit un vrai bijou pour ouvrir le score face à Gand.

Lazare Amani avait un grand sourire après la victoire de La Gantoise, et pour cause : elle porte en grande partie son sceau, avec un superbe but et un assist millimétré. "Je l'ai attendu longtemps ! Comme je dis toujours, je suis un joueur d'équipe, donc tant qu'on gagne, je ne m'en fais pas trop. Mais je me suis quand même beaucoup fait charrier dans le vestiaire", rigole l'Ivoirien. "J'ai beaucoup travaillé à l'entraînement et je suis content que ça finisse au fond. Ca prouve que je peux le faire, je dois juste prendre ma chance".

Lazare a ensuite délivré l'assist sur le 2-0 signé Vanzeir. Son équipier lui a alors "ciré la chaussure" lors de sa célébration : "Je crois qu'il était très content que je lui offre ce but, oui (rires). Pour moi, donner un assist, c'est même...plus important que de marquer. Je préfère ça à un but, oui", affirme le milieu de terrain.

Les gens se demandaient ce qu'on ferait cette saison, mais l'Union est restée l'Union

Cette belle victoire face à un candidat au top 4 a encore prouvé que l'USG gardait de hauts standards cette saison, sur tous les fronts. "C'était important pour nous, parce que ça parlait beaucoup de ça. Les gens se demandaient ce que l'Union ferait cette saison, "on va voir, on va voir". Mais l'Union est restée l'Union", souligne Amani. Mieux : pour lui, les Saint-Gillois sont un peu plus forts cette saison, car moins dépendants d'un seul homme.

"Il faut dire ce qui est, la saison passée, le jeu tournait beaucoup autour de Deniz Undav. Il était à la construction et à la finition. Cette année, nous avons été obligé de pallier collectivement à son départ. Je crois que nous avons fait un pas en avant", estime Lazare Amani. Il faudra le montrer face à Bruges, désormais.