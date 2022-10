Westerlo est heureux de jouer rapidement contre Courtrai: "Toute l'équipe n'a pas été à la hauteur"

Le but sur penalty de Tuur Dierckx n'aura servi à rien. Westerlo a été écrasé par un Genk fantastique.

Tuur Dierckx a vu un Genk impressionnant. "Nous avons eu un jour sans, mais Genk a aussi été très bon. Ils nous ont fait mal avec leurs changements de position et leur vitesse. De notre côté, ce n'était pas du tout suffisant. Nous avons commencé trop mollement et ils ont marqué sur chacune de leurs occasions. Si nous avions joué notre football, cela aurait pu être plus serré. Ce n'est pas la faute d'une seule personne, mais de toute l'équipe. Quand on perd 6-1, c'est toute l'équipe qui n'a pas été à la hauteur."

Le message sera de tourner rapidement le bouton, car une nouvelle rencontre se présente samedi avec Courtrai. "Heureusement, ce match arrive bientôt et nous pouvons nous concentrer sur ce duel", a poursuivi Dierckx. "Oublions vite ce match et surtout ne gaspillons plus trop d'énergie sur cette lourde défaite".