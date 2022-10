Boris Popovic le sait : "Le match face à Charleroi est primordial"

Buteur décisif face au RFC Seraing, le défenseur central du Cercle a déjà le regard tourné vers les prochaines échéances.

L'éclaircie dans la grisaille. Au terme d'une rencontre moribonde face au RFC Seraing, Boris Popovic fut le seul et unique buteur. Une victoire importante pour les Brugeois, qui totalisent neuf unités en quatre rencontres depuis l'arrivée de Miron Muslic. La colonne de gauche est en point de mire pour Popovic et les siens. D'ailleurs, la rencontre de ce week-end face au Sporting de Charleroi, qui ne compte qu'un point d'avance, sera capitale.

"Nous n'avons rien donné à Seraing durant l'ensemble de la rencontre. Ce n'était certainement pas notre meilleure performance collective de la saison, mais nous nous entendions très bien sur le terrain. La confiance est là. Vous avez pu le voir lors des rencontres précédentes. Nous nous sommes éloignés de la zone rouge, et nous pouvons progressivement commencer à viser plus haut. Pour l'instant, nous regardons match par match. Et la rencontre face au Sporting de Charleroi sera primordiale pour nous" conclut le défenseur de 22 ans.