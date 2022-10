🎥 Heynen marque le plus beau but de sa carrière : "Personne ne donne mieux ces ballons que Trésor"

Bryan Heynen a marqué le plus beau but de sa carrière contre l'Antwerp. Une volée en ciseaux qui a mis son équipe sur la voie d'une victoire dans ce choc.

Le but de Bryan Heynen était magnifique mais pendant un moment, tout le monde a bien cru qu'il serait annulé pour un hors-jeu. "En fait, je craignais le pire. Je me demandais s'ils avaient fait tracer ces lignes. Plus il faut de temps au VAR pour prendre une décision, plus il y a de chances qu'il soit généralement annulé", a déclaré Heynen par la suite au Het Belang van Limburg.

"Lorsque l'arbitre a pointé vers le point central, la joie avait déjà largement diminué. Mais bon, il a compté. Merci à Trésor. Personne en Belgique ne donne les balles mieux que lui, je le savais quand j'ai commencé mon sprint."

Une finition acrobatique incroyable : "Le ballon est venu un peu derrière moi, j'ai donc dû faire demi-tour et prendre le ballon en volée. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, mais il était à l'aise avec ça. Déjà mon sixième cette saison. Je n'ai jamais été capable de faire ça."