Trois absents de marque au Real pour défier Leipzig

Le Real, leader de son groupe de Ligue des Champions et assuré de la qualification en 8e de finale, se déplace ce mardi à Leipzig. Les Madrilènes seront privés de Karim Benzema, Federico Valverde et Luka Modric.

Benzema était forfait pour le match de ce samedi face à Séville, tandis que Valverde a reçu un coup à la jambe lors de cette rencontre où il a à nouveau marqué.

Le Real vient communiquer que Luka Modric manquera lui aussi cette rencontre. Le Croate est hors du groupe, "à la dernière minute". Lucas Vazquez, Dani Ceballos et Mariano Diaz sont eux aussi out.

