Simon Mignolet rend hommage à l'Union: "Chapeau à eux d'y avoir toujours cru"

Simon Mignolet a dû se retourner deux fois sur la pelouse de l'Union, pourtant réduite à dix. Le Diable Rouge ne l'avait pas vu venir.

"Vous pouvez dire chapeau, parce que l'Union a continué à y croire", a déclaré Mignolet dans Het Laatste Nieuws. "Mais si vous ne donnez rien, ils ne peuvent rien prendre non plus. C'est un résultat très malheureux. Il faut faire preuve de maturité et d'esprit d'équipe. 0-2 contre dix hommes, c'est le scénario idéal. Nous n'avons que nous-mêmes à blâmer ans cette perte de points."

Le club ne peut pas s'y attarder trop longtemps, car il accueille déjà le FC Porto mercredi. "C'est un peu dû à la jeunesse. Je n'ai pas connu ça très souvent. Heureusement, il y a une nouvelle rencontre en milieu de semaine, ce qui nous permet de rectifier beaucoup de choses, et ce, rapidement, puis de penser à autre chose. Nous sommes tombés dans un piège. C'est très frustrant."

Suite à ce match nul, le Club est désormais à huit points du leader, le KRC Genk. Il devra donc bien s'imposer à domicile face au KV Ostende samedi prochain.