Coupe du Monde 2022: l'ultime défi de Lionel Messi

La Coupe du Monde début dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour de l'Argentine d'un certain Lionel Messi.

Lionel Messi est et restera à jamais un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il a remporté des Ballons d'Or, la Ligue des Champions, la Liga, le championnat de France et, avec l'Argentine, la Copa America. Mais on le sait, le trophée ultime que Messi voudrait remporter, c'est la Coupe du Monde.

L'ancien Barcelonais y était presque arrivé en 2014, lorsqu'il a emmené son pays en finale de la Coupe du Monde brésilienne. Mais en finale, l'Allemagne a pris le dessus et la médaille d'argent reçue ne le consolera jamais, ni même la Copa America.

Faire bloc autour de Messi

Mais sur le terrain, il n'y a pas que Lionel Messi. Une chose est certaine : les 10 autres joueurs qui seront autour de lui seront à son service, du moins devront l'être. Mais plusieurs de ses soldats ne seront peut-être pas présents. Dybala est blessé, Di Maria aussi et cela poserait de sacrés problèmes, surtout dans le cadre de ce dernier. Du coup, Alvaro Martinez aura un rôle important.

Une défense de fer

On le dit toujours, pour gagner un grand tournoi, il faut une bonne défense. Scaloni a la chance d'avoir à sa disposition deux défenseurs centraux en grande forme : Cristian Romero de Tottenham, et Lissandro Martinez de Manchester United. Les deux hommes savent aller au charbon pour l'équipe et l'équipe sait jouer en bloc bas afin de laisser des espaces à ses joueurs offensifs.

Dans un groupe assez accessible, même s'ils devront se méfier du Mexique et de la Pologne, les Argentins devraient passer le cap de la phase de poules, et dans la foulée auront les qualités nécessaires pour réussir un grand tournoi. A eux de faire entrer un peu plus Lionel Messi dans l'histoire.