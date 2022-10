L'émir du Qatar défend sa Coupe du monde et qualifie les critiques de "diffamation"

A moins d'un mois du début de la compétition, cette Coupe du monde s'attire de plus en plus de critiques et polémiques.

En réponse aux nombreuses controverses et appels au boycott, l'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a déclaré dans un discours relayé par l'AFP que le Qatar faisait l'objet d'une campagne de critiques "sans précédent". Les attaques envers son pays, accusé notamment de ne pas respecter les droits de l'hommes de ses travailleurs migrants, des femmes et de sa communauté LGBTQ, constituent selon lui des actes de "diffamation". "Depuis que nous avons eu l’honneur d’accueillir la coupe du monde, le Qatar a été la cible d’une campagne sans précédent qu’aucun autre pays hôte n’a subi", a déclaré l'émir.