🎥 Le doublé de Lionel Messi, qui se rapproche du record de Cristiano Ronaldo

La Pulga s'est promenée hier soir face au Maccabi Haifa (7-2).

Ce mardi soir au Parc des Princes, Lionel Messi nous a offert un show de très grande classe. La Pulga a d'abord ouvert le score d'un splendide extérieur du pied (19e), avant de sortir sa "spéciale" et de placer près du poteau une frappe chirurgicale (44e).

L'Argentin en est déjà à 4 buts cette saison en Ligue des Champions, ce qui lui permet de porter son total dans la compétition à 129 buts. Messi est toujours derrière le meilleur buteur de l'histoire de la C1, son éternel rival Cristiano Ronaldo (140 buts), mais se rapproche de son record.

Quoiqu'il en soit, Messi est de retour en très grande forme après une saison de rodage et a déjà marqué 11 buts et délivré 12 assists en 16 matchs toutes compétitions confondues. Et cela, à moins d'un mois de sa dernière Coupe du monde...