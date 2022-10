Marc Grosjean fier et un peu surpris de rejoindre Deinze : "Un grand bonheur de retrouver le football pro"

Après coaché Stockay en D2ACFF fin de saison passée et avoir endossé le rôle de directeur technique au club, le technicien belge âgé de 64 ans retrouve le football professionnel après son départ de Seraing en janvier 2022.

Marc Grosjean a été nommé entraîneur de Deinze où il remplace Antonio Calderon qui assurait l’interim depuis trois semaines et le départ de Takahisa Shiraishi. Le Liégeois retrouve le football professionnel après son départ de Seraing en janvier 2022. "Un grand bonheur de retrouver le football pro, une chose à laquelle je ne pensais plus trop. Puis, Deinze est venu frapper à la porte, j'étais un peu surpris car je n'avais effectué aucune démarche. Au fur à mesure des échanges avec le club, je suis devenu le choix numéro un et me voilà. C'est une grande fierté", nous confie Marc Grosjean. "Le club a une stratégie structurée, réfléchie et dans laquelle je peux me retrouver. Pour ma part, j'ai également une philosophie bien définie que je veux transmettre aux joueurs et au personnel. Mon objectif est de faire en sorte que tout le monde soit à bord aussi rapidement que possible", a souligné l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise, de Virton et du RFC Liège.

Battu vendredi par les U23 du Club de Bruges le week-end dernier, Deinze est désormais lanterne rouge de la Challenger Pro League avec 8 points en 10 matchs. "L'intersaison a été très chargée avec le changement de propriétaire, la stratégie différente mise en place et beaucoup d'allers et venues au niveau de l'effectif. La mayonnaise n'a pas pris et cela arrive. La position au classement ne correspond pas aux ambitions de cette saison, mais nous sommes à une distance raisonnable des autres équipes devant nous. Le top 6 ? Oui c'est logique de viser les six premières places dès l'entame de la saison, mais nous sommes derniers à l'heure actuelle et nous devons gagner le prochain match contre les U23 du Standard vendredi soir. Ensuite, nous verrons match par match jusqu'à la fin de l'année civile, et à partir de ce moment-là seulement, nous aviserons concernant nos objectifs. Hors de question de fanfaronner, nous devons guérir", a expliqué le Sprimontois.

© photonews

L'ancien défenseur est conquis après ses premiers jours à la tête des Orange et Noir. "Les infrastructures, le staff et les conditions de travail sont impeccables. Le haut niveau en Pro League. Il y a un travail titanesque à effectuer désormais", a-t-il ajouté avant de passer en revue son effectif. "Plusieurs joueurs importants sont blessés comme Kenneth Schuermans, Jur Schryvers et Mamadou Koné. Il y a de la qualité dans ce noyau et nous devrons trouver la solution collectivement même si il y a quelques manquements à certains postes", a déclaré Grosjean qui sera épaulé par son entraîneur adjoint Fréderic De Meyer.

En rejoignant l'actuel dernier de D1B, le technicien belge a donc quitté le football amateur. Une parenthèse bénéfique. "J'avais été coach puis directeur technique de Stockay et aussi directeur de l'Académie d'Emilio Ferrera à Flémalle. J'y ai pris beaucoup de plaisir et j'avais trouvé un certain équilibre. Ce fut une décision très difficile à prendre, mais mes amis Jean-Pierre Dalla Costa (président de Stockay) et Emilio m'ont dit de foncer quand Deinze attendait mon feu vert", a conclu Marc Grosjean.