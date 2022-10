Steven Defour va retrouver Vrancken: "S'il veut nous faire un cadeau..."

Ce vendredi, Genk et le Malines donneront le coup d'envoi de la 15e journée de la Jupiler Pro League. Sur le banc de touche, on retrouvera deux entraîneurs, Wouter Vrancken et Steven Defour, qui ont travaillé ensemble par le passé.

La saison dernière, Vrancken et Defour travaillaient encore ensemble au KV Mechelen. Vrancken y était entraîneur principal et Defour assistant. Defour a également évolué en tant que joueur sous Vrancken chez les Malinois. "Que vas-tu lui dire avant le match de demain ?", a-t-on demandé à Steven Defour sur le site officiel du club. "Que s'il veut nous faire un cadeau, ce serait de préférence les trois points", a déclaré en riant l'actuel T1. "Je pense que nous allons bien rire." Après la poignée de main entre Vrancken et Defour, le bal sera lancé à Genk ce vendredi dès 20h45. Le KV Malines, classé 10ème, cherchera à continuer sur la lancée de son six sur six. Le leader Genk voudra de son côté prolonger son impressionnante série de 37 sur 42.





