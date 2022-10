L'AC Milan à la recherche d'un attaquant pour concurrencer Divock Origi ?

Les Rossoneri veulent renforcer leur ligne offensive.

L'AC Milan a beau jouer les premiers plans en Serie A et être encore en lice pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, cela n'empêche que les Rossoneri ne peuvent pas compter sur de nombreuses pistes fiable au poste d'attaquant. Seul Olivier Giroud (6 buts et 2 assists) donne satisfaction, tandis que Divock Origi s'est montré pour la première fois décisif face à Monza (1 but et 1 assist) et que Zlatan Ibrahimovic (41 ans) sera de retour au plus tôt au début de l'année 2023.

Autant dire que Milan veut se renforcer devant, afin de tenir le rythme sur plusieurs tableaux. Selon Calciomercato, plusieurs pistes sont explorées : Armando Broja (Chelsea), Noah Okafor (Salzbourg) ou encore Jonathan David (Lille). La piste la plus sérieuse serait celle menant à Broja, un contact ayant déjà été établi entre la direction des deux clubs.