Pour De Cuyper, Westerlo a oublié de conclure: Nous ne devrons pas faire la même chose face à l'Union"

Pour la première foisde sa jeune carrière, Maxime De Cuyper a marqué deux fois en un match. Le jeune joueur de Westerlo a porté son équipe, mais Hayashi a crucifié les Campinois.

De Cuyper et ses coéquipiers se sont lancés dans une course derrière le score après la mi-temps pour faire disparaître le 0-2 et ils ont réussi. "Quand vous mettez autant d'énergie dans ce domaine et que vous perdez quand même à la fin, c'est toujours très douloureux. Nous connaissons ce scénario. A Charleroi, c'était en notre faveur et maintenant, nous perdons. On ne peut pas dire que c'est une défaite méritée, mais c'est le football."

La deuxième mi-temps était effectivement bonne, mais dans la première, les Campinois n'ont pas eu la moindre occasion. "Nous avons joué trop lentement. STVV était bien positionné en bloc et nous n'avons pas n'ont pas eu la moindre occasion. La deuxième mi-temps a été bien meilleure, mais nous ne nous sommes pas récompensés. Chaque occasion que nous laissons comme ça est une occasion manquée. La semaine prochaine, nous tenterons à nouveau notre chance contre l'Union, mais nous devrons nous améliorer sur le plan défensif. Parce que sinon, nous aurons à nouveau un problème. C'est un point de travail que nous connaissons. Nous marquons facilement, mais nous encaissons trop. Nous travaillons dur sur ce point à l'entraînement."