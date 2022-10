Coupe du Monde 2022: la France face à une improbable reconduction de titre

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place au tenant du titre, la France, qui veut imiter le Brésil de 1962.

Victorieuse il y a quatre ans, après une victoire en finale contre la Croatie, la France se rendra au Qatar avec la ferme intention de tenter de réaliser ce qui n'a plus été réalisé par le Brésil en 1958 et en 1962: reconduire son titre. Beaucoup de nations s'y sont cassées les dents, y compris le Brésil qui avait perdu en 1998 en finale contre... la France.

Une énorme pression

Mais dans quel état est l'équipe de France en 2022 ? Pour y répondre, il faut scinder le sportif et l'extra-sportif. Il y a beaucoup d'affaires qui traînent dans les couloirs de la FFF, avec Noël Le Graët au centre des accusations. Ensuite, il y a l'affaire Pogba qui vient certainement encore plus fragiliser l'entourage de l'équipe nationale. Enfin, Kylian Mbappé, qu'il le veuille ou non, est en première page des magazines dès qu'une rumeur circule ou dès qu'il remue le petit doigt sur les réseaux sociaux ou quand il ne montre pas la moindre émotion lors d'un but de l'un de ses coéquipiers.

D'un point de vue sportif, si les Diables Rouges sont minés par certaines blessures et méformes, c'est aussi le cas pour la France. Benzema, qui vient de recevoir le Ballon d'Or, joue un match sur deux avec le Real. Raphaël Varane a quitté la pelouse de Manchester en pleurs il y a quelques semaines. Paul Pogba a été opéré et ne rejouera pas avant la Coupe du Monde. Lucas Hernandez est blessé depuis de longs mois, alors que Ngolo Kanté est lui forfait. Bref, Didier Deschamps a de quoi se faire un peu plus de cheveux gris.

Tout ou rien pour les Bleus

Et puis il y a le plus gros ennemi de la France : la France elle-même. Depuis plusieurs éditions, c'est tout ou rien pour les Bleus : victorieux en 1998, éliminés au premier tour en 2002, finalistes en 2006, bloqués dans le bus de la honte en 2010, victorieux en 2018 : les joueurs de l'équipe de France sont capables du meilleur comme du pire.

Le tout est de savoir dans quel état physique seront les joueurs, dans quel état mental, ils aborderont la compétition et si tout l'extra-sportif nauséabond qui tourne autour de cette équipe pourrait changer la donne. Si on ajoute à cela l'ombre de Zinedine Zidane au-dessus de la tête de Didier Deschamps : on obtient un cocktail explosif.