A la traîne en Premier League, Liverpool veut laver l'affront face à Naples

Les Reds se montrent inconstants depuis le début de la saison. L'objectif de la rencontre de ce soir face à Naples (21h) est clair : prendre la première place du groupe.

Les Reds viennent d'enchaîner deux contre-performances face à Nottingham Forest (1-0) et Leeds United (1-2). Les hommes de Jurgen Klopp sont seulmement 9e de Premier League.

"Oui, évidemment, il y a toujours de la frustration. Les attentes que nous avons envers nous-mêmes, les attentes des fans, les performances que nous avons réalisées ces dernières années et le succès que nous avons eu, évidemment quand les choses ne vont pas bien, c'est dur, on est frustrés mais on essaie d'y remédier", a déclaré le joueur de Liverpool, James Milner, selon des propos relayés par L'Equipe.

En Ligue des Champions, la situation est bien plus rassurante. Il faudra néanmoins laver l'affront du match aller face à Naples (1-4) et tenter de prendre la première place du groupe aux Partenopei.

"Les performances sont là lors de certains matches, ce qui n'est évidemment pas idéal car cela montre que nous ne sommes pas très loin, mais nous ne sommes pas assez réguliers dans nos performances et nous devons travailler dur pour inverser la tendance", a concédé le vétéran de 36 ans.