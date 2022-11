Andrés Iniesta parle des échecs du Barça en Europe ces dernières années

La légende du FC Barcelone a jugé les récentes performances de son ancien club, également en Europe où le constat est amer.

"Je veux que le Barça et les gens que je connais et apprécient réussissent", a déclaré à AS Andrès Iniesta (38 ans). "Depuis que Xavi est arrivé, l'évolution a été très positive et l'équipe actuelle est super complète dans toutes les lignes."

Néanmoins, l'équipe catalane ne parvient toujours pas à retrouver son éclat d'antan en Ligue des Champions. Le Barça est éliminé de la compétition en phases de poules pour la seconde année consécutive. "Mais il y a des choses qui se passent et la Ligue des champions se décide par des détails", a continué Iniesta. "Ils auraient pu gagner contre le Bayern et l'Inter, mais ça ne s'est pas fait."

"Je n'aime pas le mot échec. Parler d'échec est relatif car ils ont tenté C'est une déception et bien plus encore en l'ajoutant à toutes celles qui sont arrivées ces dernières années", a amèrement constaté l'ancien numéro 8, qui a du mal à expliquer les raisons de ces désillusions. "Honnêtement, je ne sais pas, mais il est clair que certaines choses ne sont pas bien faites ou pas assez pour changer cette dynamique. J'ai aussi subi de durs revers, le dernier à Rome. Nous n'avons pas été en mesure de gérer ces détails (...). Le sentiment est qu'il manque cette étape nécessaire pour franchir la frontière dans laquelle nous séjournons ces derniers temps."