Hendrik Van Crombrugge ne rassure plus personne

Les dernières prestations du portier et capitaine du RSC Anderlecht interrogent.

En football, tout peu aller très vite. Tant de joueurs se sont vus passer de l'ombre à la lumière. Le problème, c'est que c'est aussi valable dans l'autre sens. Et ce que c'est le cas d'Hendrik Van Crombrugge. Le gardien du RSC Anderlecht a récemment fait exactement l'inverse de ce qu'on attend de lui, et qu'il faisait plutôt bien auparavant : rassurer son équipe.

Les bourdes s'accumulent

Excellent la saison dernière et, globalement, objectivement bon depuis son arrivée d'Eupen, Van Crombrugge a déchanté ces derniers temps.

Déjà pas très inspiré sur la tête de Sissako sur l'égalisation à 2-2 contre Zulte, Van Crombrugge a ensuite été très critiqué (et critiquable) lors de la débandade totale au Standard. Alors qu'Anderlecht venait d'être rejoint au score et souffrait, Van Crombrugge a très mal repoussé un corner rentrant. Son dégagement des poings a mis la pagaile dans la défense d'Anderlecht, et Fossey ne s'est pas fait prier. En seconde mi-temps, dans un contexte insoutenable pour les Mauves, leur capitaine a lui-même baissé les armes et n'a pas osé sortir sur un centre de Balikiwisha. Zinckernagel n'en demandait pas tant.

Le contexte, dans un Sclessin en éruption et avec une pression immense sur ses épaules, n'a pas dû rendre service à Van Crombrugge. Face au FCSB, en Conference League, il va à nouveau se rendre coupable d'un but évitable en repoussant sur Dawa un ballon pourtant d'apparence "captable". Après ce but encaissé à la 82e, Anderlecht ne parviendra pas à repasser devant et est obligé de gagner à Silkeborg.

Ce dimanche, Van Crombrugge n'a de nouveau pas rassuré. Ni sa défense, ni ses supporters, ni les observateurs. Impuissant sur le csc d'Hoedt, le capitaine a remis Eupen tout seul dans le match en encaissant un but incompréhensible sur un coup franc tiré vers le premier poteau par Peeters. Sa magnifique envolée face au même Peeters et sa sortie salvatrice après l'erreur de Debast ne feront que rendre le trait moins inquiétant.

Vite relever la tête

Van Crombrugge a souvent été considéré comme l'un des rares presqu'irréprochables du côté du Lotto Park. Arrivé à Anderlecht dans une période compliquée car de reconstruction, il a offert de très beaux arrêts et prestations depuis et s'est affirmé comme une valeur sûre. C'est aussi (surtout) valable pour la saison dernière, où il rassurait toute une équipe encore en manque de constance et d'expérience.

Dire qu'il est passé de sauveur de points à maillon faible, il n'y a qu'un pas. En attendant, alors que la défense mauve a rarement autant fait débat (la configuration, les performances et l'état d'esprit des titulaires), le dernier rempart ne rassure plus. Alors que c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de lui.

Une seule solution, tant pour le club que Van Crombrugge : sortir la tête de l'eau et reprendre confiance. Sans son capitaine, cette équipe n'est plus la même. La solution de mettre de manière permanente Bart Verbruggen, titulaire avec les RSCA Futures, n'est de toute manière pas envisageable tant au regard des règles de la Pro League que les solutions dans le noyau U23.