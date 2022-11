Julian Nagelsmann : "L'Inter peut aller au bout"

Le Bayern Muncih a conclu sa phase de groupe par une nouvelle victoire, face à l'Inter.

Sixième rencontre de Ligue des Champions et sixième victoire pour le Bayern Munich, qui remporte haut la main un groupe composé de l'Inter Milan et du Barça. Après la rencontre, l'entraîneur Bavarois a tenu à préciser que ce record de points était inutile si le Bayern ne réalisait pas un bien meilleur parcours que le quart de finale de la saison précédente.

"Nous avons fait une très bonne phase de groupes, mais cela ne voudra rien dire si nous ne poursuivons pas le travail lors des 1/8es de finale. Il faut absolument aller plus loin que l'année dernière, mais avec l'état d'esprit qui règne actuellement dans le groupe, je suis confiant. Mes joueurs ont fait une bonne et mature performance. Les équipes qui allaient sortir de ce groupe ont toutes les qualités pour aller au bout. L'Inter peut donc le faire. En fin de match, on a pu faire monter de jeunes joueurs comme Ryan Gravenberch, Josip Stanisic, Paul Wanner et Mathys Tel. Pour un entraîneur, c'est super de pouvoir faire tourner le noyau sans perdre en qualité" conclut Julian Nagelsmann.